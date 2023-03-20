Если вы попали в больницу, даже здоровые кошки и собаки могут быть для вас опасны

Устойчивость к антибиотикам — одна из самых актуальных проблем современной медицины. По данным ВОЗ, в 2019 году от инфекций, вызванных устойчивыми к противомикробным препаратам бактериями и грибками, умерли 1,3 млн человек. Среди возможных факторов распространения таких микроорганизмов называются домашние животные.

Для того чтобы проверить эту гипотезу, немецкие исследователи проанализировали образцы биологического материала от пациентов и их питомцев. Они сосредоточились на трёх самых распространённых типах «больничных» бактерий: золотистом стафилококке, энтерококках и энтеробактериях.

Устойчивые к антибиотикам бактерии были найдены в 30% образцов от людей и в 10% образцов от животных. Однако только в четырёх случаях была выявлена одинаковая устойчивость у бактерий из образцов хозяина и его питомца. Это свидетельствует о том, что вероятность передачи устойчивых к антибиотикам микроорганизмов от домашних животных к людям очень низка.

Однако для людей с ослабленной иммунной системой, которых немало среди пациентов больниц, даже непродолжительное общение с кошками и собаками может быть опасно.