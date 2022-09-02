Если взломаете шифр на этой монете, получите работу во внешней разведке Австралии

Если взломаете шифр на этой монете, получите работу во внешней разведке АвстралииЭто не так-то просто
Генеральный директор ASD Рейчел Ноубл сказала, что монета прославляет работу членов агентства и эволюцию взлома кодов.
Еще во время Второй мировой войны наши люди, военные и гражданские … использовали карандаш и бумагу для расшифровки японских военных кодов, а затем перекодировали их и отправляли союзникам, чтобы те знали, где находятся японские военные
Монета служит более важной цели, чем просто забавная головоломка для разгадывания, и Ноубл сказала, что те, кто разгадает коды, могут получить работу в ASD.
"Мы подумали, что это действительно забавный способ привлечь людей к взлому кодов с надеждой, что если они пройдут все четыре уровня кодировки на монете, то, возможно, подадут заявление о приеме на работу в Австралийское управление сигналов", – отметила Ноубл.