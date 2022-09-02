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Если взломаете шифр на этой монете, получите работу во внешней разведке Австралии

Это не так-то просто
В честь 75-летия кибербезопасного агентства внешней разведки страны - Австралийского директората сигналов (ASD) была выпущена памятная монета с шифрами разной сложности. Кто расшифрует все - сможет получить работу в ASD.
Если взломаете шифр на этой монете, получите работу во внешней разведке Австралии

Генеральный директор ASD Рейчел Ноубл сказала, что монета прославляет работу членов агентства и эволюцию взлома кодов.

Еще во время Второй мировой войны наши люди, военные и гражданские … использовали карандаш и бумагу для расшифровки японских военных кодов, а затем перекодировали их и отправляли союзникам, чтобы те знали, где находятся японские военные

Рейчел Ноубл
Глава разведслужбы

Монета служит более важной цели, чем просто забавная головоломка для разгадывания, и Ноубл сказала, что те, кто разгадает коды, могут получить работу в ASD.

Если взломаете шифр на этой монете, получите работу во внешней разведке Австралии

"Мы подумали, что это действительно забавный способ привлечь людей к взлому кодов с надеждой, что если они пройдут все четыре уровня кодировки на монете, то, возможно, подадут заявление о приеме на работу в Австралийское управление сигналов", – отметила Ноубл.

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