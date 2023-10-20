Наука и технологии
18:12, 20 октября 2023
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Эсминец США перехватил выпущенные из Йемена ракеты

Которые летели не в их сторону

По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, американский эсминец USS Carney перехватил крылатые ракеты и беспилотники, запущенные с территории Йемена, возможно, в направлении Израиля. Его слова передают РИА Новости.

Эсминец США перехватил выпущенные из Йемена ракеты

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Инцидент произошел в северной части Красного моря, о потерях среди американских военнослужащих не сообщается. Райдер отметил, что не может подтвердить точные цели ракет и беспилотников, но предположил, что они могли быть направлены в сторону Израиля.

7 октября Израиль подвергся мощному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа в рамках операции военного крыла палестинской группировки ХАМАС. В последующие дни ЦАХАЛ взял под контроль населенные пункты вдоль границы с Газой и нанес авиаудары, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры на территории сектора Газа.

Эта ситуация привлекла внимание международной общественности и вызвала обеспокоенность гуманитарными последствиями конфликта.

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