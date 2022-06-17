Есть «более насущные проблемы»: в России подтвердили заморозку проекта цифровых паспортов

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Есть «более насущные проблемы»: в России подтвердили заморозку проекта цифровых паспортовОни не выйдут в 2023, как планировалось
На днях Forbes сообщил, что в России заморозили проект по выдаче электронных паспортов гражданина. Их должны были начать получать уже в 2023 году. Сегодня Минцифры подтвердило эту информацию.
Глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ рассказал «РИА Новости», что Минцифры надеется вернуться к проекту цифровых паспортов позже. «Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьёзные насущные проблемы», — заявил Шадаев.
Forbes писал в ведомстве засомневались в том, что проект окупится и для него хватит пластика и чипов. Дело в том, что электронный паспорт должен был представлять пластиковую карту. Но сейчас материалов для таких карт может не хватить даже банкам.