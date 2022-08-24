Есть ли смысл отключать на ночь Wi-Fi-роутер, чтобы сэкономить

Есть ли смысл отключать на ночь Wi-Fi-роутер, чтобы сэкономитьИ на сколько рублей меньше вы будете платить в этом случае
Прежде всего - о бюджете. Вообще в зависимости от модели роутера энергопотребление может равняться от 6 до 15 Вт/ч. Так, у пользователя iXBT.com роутер потребляет 12 Вт/ч. Получается, что если он будет работать круглые сутки, то в день выйдет 0, 28 кВт/сутки, а это по цене 1 кВт = 3,5 руб. будет равняться 0,98 руб. в сутки. Соответственно, за год за работу роутера 24/7 придётся платить 352,8 рублей. Деньги это небольшие, поэтому даже если вы станете отключать роутер на всю ночь, то это вряд ли вам позволит сильно сэкономить.
Но, может быть, отключение роутера на ночное время продлит его срок службы? Вообще считается, что оптимальный срок эксплуатации Wi-Fi-роутера - шесть лет. И в действительности из-за постоянного отключения и включения устройства оно выйдет из строя ещё раньше. Связано это с тем, что когда роутер включают в сеть, то создаются токи, которые превосходят штатную нагрузку. Также роутеры сегодня обычно как раз и рассчитаны на постоянную работу. Поэтому у них нет деталей, которые бы сильно нагревались и перегревались.
В целом, как видно из вышесказанного, нет особого смысла каждый день отключать роутер перед отходом ко сну.