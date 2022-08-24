Есть ли смысл отключать на ночь Wi-Fi-роутер, чтобы сэкономить

И на сколько рублей меньше вы будете платить в этом случае

Некоторые думают, что роутер обязательно на ночь нужно отключать. В качестве аргументов обычно называют экономию денег и более медленный износ устройства. Но так ли это на самом деле?