Есть ли смысл покупать технику через параллельный импорт

Сейчас гарантия на ввезённые из-за границы товары уже производителем не может предоставляться. Теперь именно продавец отвечает за качество товара, предоставляет гарантии, проводит сервисное обслуживание. Хотя для покупателей ничего особо и не изменилось, кроме стоимости товаров.

Сам по себе параллельный импорт представляет собой официальный процесс. То есть всё делается в рамках закона в отличие от «серого» импорта.