Есть ли смысл покупать технику через параллельный импорт

Есть ли смысл покупать технику через параллельный импортИ чем он отличается от «серого»
С июня 2022 года параллельный импорт стал отличаться от «серого». Теперь подобный процесс считается вполне законным. Но всё же: имеет ли смысл приобретать подобным образом товары?
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Сейчас гарантия на ввезённые из-за границы товары уже производителем не может предоставляться. Теперь именно продавец отвечает за качество товара, предоставляет гарантии, проводит сервисное обслуживание. Хотя для покупателей ничего особо и не изменилось, кроме стоимости товаров.
Сам по себе параллельный импорт представляет собой официальный процесс. То есть всё делается в рамках закона в отличие от «серого» импорта.
Стоит товар, ввезённый посредством «серого» импорта, дешевле. Но в этом случае потребитель вряд ли вообще получит какие-то гарантии. Поэтому заменять все детали устройства и при его поломке придётся за свой счёт.
На сегодняшний день, несмотря на уход некоторых крупных компаний из России, на российском рынке всё ещё появляется техника этих компаний. Поэтому приобретать такие товары можно, но лучше всего брать устройства, которые ввезены параллельным импортом. В этом случае даже при блокировке вы ничего не потеряете.