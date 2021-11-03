Есть ли у человека способность к регенерации

Есть ли у человека способность к регенерацииИ появится ли она в будущем
Возможность перерождаться в другого человека при регенерации всё-таки несколько фантастична, отмечает автор Стивен Келли. Но сами принципы регенерации (то есть увеличение продолжительности жизни, отрастание конечностей) вполне реальна и в будущем может воплотиться для человека в жизнь. К тому же в животном мире уже есть подобные примеры.
Алехандро Санчес Альварадо , молекулярный биолог из Института медицинских исследований Стоуэрса в Канзасе, приводит в качестве примера возможностей регенерации плоских червей. Они могут отращивать свои части туловища, даже если их их нарезать на кусочки. Ещё из примеров - отращивание рогов оленями, восстановление кожи колючей мышью и др. Учёные всё ещё ищут ответы на вопросы о том, почему некоторые животные способны восстанавливать части тела, а люди нет, что приводит к развитию этой способности у животного.
На самом деле и человек способен восстанавливать некоторые части своего организма. Это печень, кровеносную систему. Известны даже случаи, когда у людей отрастали кончики отрубленных пальцев. Это означает, что когда-то мы обладали способностью к регенерации, но почему она была утрачена - неизвестно.
Наш «молекулярный инструментарий» практически идентичен «инструментарию» позвоночных, способных восстанавливать части тела. Это значит, что должна быть возможность создать средства, стимулирующие ткани самостоятельно регенерировать. По мнению Альварадо, мы увидим подобные разработки уже в течение следующих 30-40 лет.