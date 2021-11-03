Есть ли у человека способность к регенерации

Возможность перерождаться в другого человека при регенерации всё-таки несколько фантастична, отмечает автор Стивен Келли. Но сами принципы регенерации (то есть увеличение продолжительности жизни, отрастание конечностей) вполне реальна и в будущем может воплотиться для человека в жизнь. К тому же в животном мире уже есть подобные примеры.

Алехандро Санчес Альварадо , молекулярный биолог из Института медицинских исследований Стоуэрса в Канзасе, приводит в качестве примера возможностей регенерации плоских червей. Они могут отращивать свои части туловища, даже если их их нарезать на кусочки. Ещё из примеров - отращивание рогов оленями, восстановление кожи колючей мышью и др. Учёные всё ещё ищут ответы на вопросы о том, почему некоторые животные способны восстанавливать части тела, а люди нет, что приводит к развитию этой способности у животного.