Есть ли волшебная таблетка? Учёные объяснили, что на самом деле помогает похудеть

Учёные отмечают, что не существует волшебной таблетки для похудения. А использование лекарств не по прямому назначению может иметь неприятные последствия. После потери веса с его помощью, он вскоре может вернуться, да ещё и в большем объёме.

Помочь при тяжёлом ожирении может бариатрическая операция. Люди, перенёсшие её, значительно реже умирают от сердечных заболеваний, диабета или рака по сравнению с пациентами, которые операцию не проходили.