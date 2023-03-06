Есть ли волшебная таблетка? Учёные объяснили, что на самом деле помогает похудеть

21:44, 06 марта 2023
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Есть ли волшебная таблетка? Учёные объяснили, что на самом деле помогает похудетьЕсли речь о тяжёлом ожирении
Эксперты предупреждают, что популярное лекарство от диабета, о котором в последнее время говорят в соцсетях как о быстром средстве для похудения, не является панацеей.
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Учёные отмечают, что не существует волшебной таблетки для похудения. А использование лекарств не по прямому назначению может иметь неприятные последствия. После потери веса с его помощью, он вскоре может вернуться, да ещё и в большем объёме.
Помочь при тяжёлом ожирении может бариатрическая операция. Люди, перенёсшие её, значительно реже умирают от сердечных заболеваний, диабета или рака по сравнению с пациентами, которые операцию не проходили.