Эстония подготовилась к обороне от «зелёных человечков»

Состоять подразделение будет из 1,5 тысяч человек, которые уже прошли срочную службу. Распределены они будут по разным частям страны. Разделение резерва будет происходить по ротам численностью 150 человек.

По мнению эстонского главы МВД, готовыми нужно быть ко всему, даже к таким маловероятным событиям, как нашествие инопланетян (хотя, может под «зелёными человечками» имелось в виду что-то другое). В любом случае глава МВД обещал рассказать обо всё подробнее в скором времени на специальной пресс-конференции министерства.