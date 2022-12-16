Эта диета повышает вероятность зачатия ребёнка

13:33, 16 декабря 2022
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Эта диета повышает вероятность зачатия ребёнкаПотому что уменьшает воспаление
Бесплодие затрагивает 48 млн пар во всём мире. Новое исследование, проведённое австралийскими учёными, показало, что средиземноморская диета может улучшить фертильность, то есть способность к зачатию.
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Средиземноморская диета предполагает обилие растительной пищи, в ней много цельнозерновых продуктов, оливкового масла, фруктов, овощей, фасоли и бобовых, орехов, трав и специй. Диета также допускает употребление в небольших количествах красного и переработанного мяса, йогурта, сыра, жирной рыбы, курицы или яиц.
Ранее учёные выяснили, что воспаление может влиять на фертильность как мужчин, так и женщин. А средиземноморская диета уменьшает воспаление.