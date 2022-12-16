Эта диета повышает вероятность зачатия ребёнка

Средиземноморская диета предполагает обилие растительной пищи, в ней много цельнозерновых продуктов, оливкового масла, фруктов, овощей, фасоли и бобовых, орехов, трав и специй. Диета также допускает употребление в небольших количествах красного и переработанного мяса, йогурта, сыра, жирной рыбы, курицы или яиц.

Ранее учёные выяснили, что воспаление может влиять на фертильность как мужчин, так и женщин. А средиземноморская диета уменьшает воспаление.