Эта камера не фотографирует момент, а пишет про него стих

Создатели камеры — Келин Чжан и Райан Мазер — делают каждое устройство вручную в Нью-Йорке. Камера обновляется уже несколько лет, и сейчас для генерации стихов используется современная модель ИИ Claude 4 от Anthropic.

Камера распознаёт объекты, людей и окружение, а пользователь может выбрать стиль стихотворения — хайку, сонет, лимерик или свободный стих. При этом камера не сохраняет фото или тексты в памяти — всё создаётся и печатается сразу.