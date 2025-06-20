Эта камера не фотографирует момент, а пишет про него стих

Опубликовано 20 июня 2025, 08:151 мин.
Эта камера не фотографирует момент, а пишет про него стихНовый подход
Создана камера, которая не фоткает, а пишет стихи. Poetry Camera — необычное устройство, которое вместо снимков создаёт стихи. Она “смотрит” вокруг через объектив, а искусственный интеллект на основе увиденного сочиняет стихотворение и тут же печатает его, как фото в старомодной Polaroid.
© Poetry Camera
Создатели камеры — Келин Чжан и Райан Мазер — делают каждое устройство вручную в Нью-Йорке. Камера обновляется уже несколько лет, и сейчас для генерации стихов используется современная модель ИИ Claude 4 от Anthropic.
Камера распознаёт объекты, людей и окружение, а пользователь может выбрать стиль стихотворения — хайку, сонет, лимерик или свободный стих. При этом камера не сохраняет фото или тексты в памяти — всё создаётся и печатается сразу.
Проект открыт: каждый может собрать свою версию, используя доступные детали, например, Raspberry Pi и 3D-принтер. Недостаток у камеры есть — ей нужен интернет для создания стихов. Сейчас разработчики ищут способы сделать работу возможной и без связи.
Цена готовой камеры — 699 долларов.