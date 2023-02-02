Эта карта представляет вам всю материю во Вселенной

"Похоже, что в нынешней Вселенной флуктуации несколько меньше, чем мы могли бы предсказать, исходя из нашей стандартной космологической модели, привязанной к ранней Вселенной", - сказал Эрик Бакстер, соавтор исследования. "Высокая точность и устойчивость к источникам погрешности новых результатов представляет собой особенно убедительное доказательство того, что мы, возможно, начинаем обнаруживать дыры в нашей стандартной космологической модели".

В рамках программы "Исследование темной энергии" еще предстоит проанализировать данные за три года, а новый взгляд на космический микроволновый фон в настоящее время предпринимается телескопом "Южный полюс". Получив новые точные данные, исследователи смогут подвергнуть стандартную космологическую модель сложной проверке.

Темная материя - это нечто во Вселенной, что мы не можем наблюдать непосредственно. Мы знаем, что она есть, благодаря ее гравитационному воздействию, но мы не можем ее увидеть. По данным ЦЕРН, темная материя составляет около 27% Вселенной, а 68% составляет темная энергия, которая равномерно распределена по Вселенной и отвечает за ее ускоряющееся расширение.