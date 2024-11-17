Эта компания совсем недавно стоила $7,3 млрд, но продали её за $650 млн

Продажа произошла на фоне финансовых трудностей Just Eat, которые включали замедление роста, высокие налоги и ограничения на комиссионные в таких городах, как Нью-Йорк. Аналитики подсчитали, что компания потеряла более $7 миллиардов стоимости для акционеров за время владения Grubhub.

Wonder, возглавляемая бывшим исполнительным директором Walmart Марком Лорой, планирует интегрировать Grubhub в свою платформу доставки еды. Хотя JPMorgan ранее оценивал Grubhub в $1,2 миллиарда, сделка всё равно «рассматривается положительно», так как позволяет Just Eat «сосредоточиться на других рынках».