Эта компания совсем недавно стоила $7,3 млрд, но продали её за $650 млн

Опубликовано 17 ноября 2024, 05:151 мин.
Эта компания совсем недавно стоила $7,3 млрд, но продали её за $650 млнJust Eat Takeaway потеряла $7 миллиардов
Just Eat Takeaway продала свою американскую дочернюю компанию Grubhub стартапу Wonder за $650 миллионов, что значительно меньше $7,3 миллиарда, заплаченных за её покупку в 2020 году, когда доставка продуктов переживала бум из-за пандемии коронавируса. Сделка включает $500 миллионов в виде старших облигаций и $150 миллионов наличными и ожидается к закрытию в первом квартале 2025 года.
Продажа произошла на фоне финансовых трудностей Just Eat, которые включали замедление роста, высокие налоги и ограничения на комиссионные в таких городах, как Нью-Йорк. Аналитики подсчитали, что компания потеряла более $7 миллиардов стоимости для акционеров за время владения Grubhub.
Wonder, возглавляемая бывшим исполнительным директором Walmart Марком Лорой, планирует интегрировать Grubhub в свою платформу доставки еды. Хотя JPMorgan ранее оценивал Grubhub в $1,2 миллиарда, сделка всё равно «рассматривается положительно», так как позволяет Just Eat «сосредоточиться на других рынках».