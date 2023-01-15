Эта ложка с электростимулятором языка сделает вашу еду вкуснее

SpoonTEK оснащена встроенным аккумулятором и электроникой, включая один электрод на ручке и один в черпале. Как и в случае с обычными ложками, устройство предназначено для использования с жидкой, либо очень мягкой пищей.

Пользователь кладет один палец на электрод ручки, в то время как еда, находящаяся в черпале, касается другого электрода. Когда человек кладет ложку в рот, он замыкает электрическую цепь, в которой ток проходит от ложки, через пищу и на язык. Светодиод на ложке загорается, когда это происходит.