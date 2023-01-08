Эта умная ручка сама оцифровывает написанный вами текст

Сопутствующее приложение сохраняет ваши заметки и даже расшифровывает ваш почерк, делая заметки доступными для поиска. Сама ручка пишет на любой бумаге.

"Почерк представляет собой глубоко личную форму мышления, поэтому нам было важно разработать Nuwa Pen таким образом, чтобы обрабатывать только чернила и делать эту обработку на устройстве", - говорит Марк Тюнье, один из основателей компании. "Наше решение сквозного шифрования цифрового почерка гарантирует, что ваши мысли будут в безопасности".

Голландская компания не стала делать собственные картриджи, предпочитая поддерживать стандартные чернильные картриджи D1, которые доступны в большинстве канцелярских магазинов и в Интернете.

Ручка поставляется с футляром, который заряжает ручку за 15 минут. Полного заряда батареи хватает примерно на два часа активного письма.

Приложение Nuwa Pen дает вам доступ к вашим заметкам в любое время. Если вы хотите, чтобы ваши рукописные заметки преобразовывались в печатный текст, компания предлагает ежемесячную подписку Nuwa Pen+ за €2,99.

Nuwa Pen появится в продаже в августе 2023 года по цене $279, а пока его можно предзаказать за $179.