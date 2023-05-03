Эта умная ткань «лечит» сама себя, а также отталкивает бактерии

Жидкие металлы, использованные в исследовании, остаются в жидком состоянии при комнатной температуре, что делает их идеальными для нетрадиционного формования на поверхности. Исследователи обнаружили, что при приложении силы к покрытому жидким металлом текстилю разрывается непроводящий слой на основе кислорода, образовавшийся после нанесения покрытия, что делает частицы проводящими.

Проводящие узоры ткани восстанавливаются при разрезании, образуя новые проводящие дорожки вдоль края разреза, что делает ее пригодной для использования в качестве соединителей цепей, нагрева Джоуля и гибких электродов для измерения сигналов электрокардиограммы (ЭКГ).

Антибактериальные свойства ткани защищают от двух распространенных бактерий, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, известных своей устойчивостью к антибиотикам. Ткань отталкивает бактерии даже при длительном ношении или при контакте с другими людьми.

Ткань можно использовать в больничных условиях, например.