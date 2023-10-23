Эти 10 фактов о самолётах вас удивят

Эти 10 фактов о самолётах вас удивятСкорее всего, вы даже не слышали о них
Самые первые самолёты строились из ткани и дерева. Со временем технологии развивались, и вот какие факты об авиации вам точно стоит знать.
Первый успешный полёт на самолёте был совершён в 1903 году. Пилотами были братья Райт.
Самым большим пассажирским самолётом считается Airbus A380. Он может перевозить сразу 853 пассажиров на максимальное расстояние до 15 400 км.
Самый быстрый самолёт - SR-71 Blackbird. Он способен развивать скорость до 3530 км/ч.
Самый дорогой самолёт - это Airbus A380. Сейчас его стоимость составляет примерно 500 миллионов долларов.
Самый маленький самолёт - Bumble Bee. Размах его крыльев - 1,68 м, а длина - 2,18 м.
Самый высокий перелёт произошёл на высоте 112 тысяч метров. Это случилось в 2004 году на самолёте SpaceShipOne.
Самый длительный перелёт без дозаправки случился в 2006 году. Тогда авиалайнер пролетел почти 42 тысячи километров.
Самый опасный аэропорт находится в Исландии. Всё потому, что у него короткие взлётно-посадочные полосы и плохие погодные условия.
Авиалайнер с самым большим количеством двигателей - Ан-225 «Мрия». Он оснащён шестью двигателями, а у обычных самолётов их бывает два или четыре.
Самый грузоподъёмный самолёт в мире - это тоже Ан-225 «Мрия». Этот лайнер способен перевозить до 250 тонн груза.