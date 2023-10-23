Эти 10 фактов о самолётах вас удивят

Первый успешный полёт на самолёте был совершён в 1903 году. Пилотами были братья Райт.

Самым большим пассажирским самолётом считается Airbus A380. Он может перевозить сразу 853 пассажиров на максимальное расстояние до 15 400 км.

Самый быстрый самолёт - SR-71 Blackbird. Он способен развивать скорость до 3530 км/ч.

Самый дорогой самолёт - это Airbus A380. Сейчас его стоимость составляет примерно 500 миллионов долларов.

Самый маленький самолёт - Bumble Bee. Размах его крыльев - 1,68 м, а длина - 2,18 м.