Эти 121 грамм пыли обошлись в $1,2 млрд: ученые готовы к изучению образцов Бенну

Космический аппарат OSIRIS-REx стоимостью 800 миллионов долларов, построенный NASA, запуск ракеты Atlas V стоимостью 183,5 миллиона долларов и еще 200 миллионов долларов, потраченных на эксплуатацию. В общем, NASA вложило немало средств, чтобы вернуть этот образец.

Однако размер - это еще не все. Этот груз в 20 раз превосходит все предыдущие образцы астероидов, возвращенные на Землю, и дает ученым богатый материал для изучения происхождения жизни и ранних периодов существования Солнечной системы. Даже крошечные количества могут быть невероятно интересными при анализе с помощью современных инструментов, таких как электронные микроскопы.

Кроме того, это вдвое превышает минимальное требование миссии - 60 граммов, что подтверждает безусловный успех OSIRIS-REx. Хотя инженеры столкнулись с задержками при открытии контейнера для образцов из-за неподатливых креплений, крошечное сокровище было наконец обнажено.

Теперь лучшие ученые мира с нетерпением ждут своей очереди. Более 200 исследователей из различных институтов, включая NASA, JAXA и CSA, будут анализировать свойства реголита Бенну, хотя 70% материала будет зарезервировано для будущих исследований.