Эти четыре прибора нужно всегда отсоединять от сети после использования

Мультиварка . Этот прибор оснащён функцией автосохранения тепла. Другими словами, даже если вы отсоедините мультиварку от сети, то пища в ней не остынет быстро. Кроме того, постоянно подключенная к сети мультиварка прослужит меньше, чем могла бы, так как это ускоряет её износ.

Кондиционер. Он в целом тратит довольно много энергии, но это ещё не всё. Когда вы не отключаете его от сети, он всё время продолжает потреблять энергию, а из-за этого сокращается срок службы кондиционера и впустую тратится электричество.