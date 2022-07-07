Эти гигантские улитки способны "извергать" паразитических мозговых червей

Ахатина гигантская может вырастать до 20 сантиметров в длину и считается одним из самых инвазивных вредителей на планете. В конце июня власти штата Флорида подтвердили присутствие ахатины на участке в округе Паско. С тех пор они установили вокруг участка карантинную зону и на прошлой неделе начали обработку пестицидами.

Хотя улитки представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства и естественной растительности штата, инвазивные моллюски также представляют опасность для здоровья. Известно, что они являются переносчиками паразитов - крысиных легочных червей, которые могут поражать центральную нервную систему человека и вызывать менингит. По этой причине чиновники предупреждают людей не работать с этими улитками без перчаток.

Крысиный легочный червь - он же Angiostrongylus cantonensis - получил свое название из-за того, что в основном заражает легкие крыс и других грызунов. Попав в крысиный кал они заражают улиток и слизней, если вторые питаются зараженными фекалиями крыс. Люди являются случайными хозяевами в этом цикле. Они заражаются, употребляя в пищу недожаренных улиток или слизней, зараженные фрукты и овощи или недожаренных животных, которые могли есть улиток и слизней, например, лягушек или крабов.