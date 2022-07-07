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Эти гигантские улитки способны "извергать" паразитических мозговых червей

И человек вполне может заразиться
Власти Флориды снова борются с инвазивным и чрезвычайно разрушительным видом гигантских улиток, которые также способны распространять паразитических червей, поражающих мозг человека, сообщает Ars Technica.
Эти гигантские улитки способны "извергать" паразитических мозговых червей

Ахатина гигантская может вырастать до 20 сантиметров в длину и считается одним из самых инвазивных вредителей на планете. В конце июня власти штата Флорида подтвердили присутствие ахатины на участке в округе Паско. С тех пор они установили вокруг участка карантинную зону и на прошлой неделе начали обработку пестицидами.

Хотя улитки представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства и естественной растительности штата, инвазивные моллюски также представляют опасность для здоровья. Известно, что они являются переносчиками паразитов - крысиных легочных червей, которые могут поражать центральную нервную систему человека и вызывать менингит. По этой причине чиновники предупреждают людей не работать с этими улитками без перчаток.

Крысиный легочный червь - он же Angiostrongylus cantonensis - получил свое название из-за того, что в основном заражает легкие крыс и других грызунов. Попав в крысиный кал они заражают улиток и слизней, если вторые питаются зараженными фекалиями крыс. Люди являются случайными хозяевами в этом цикле. Они заражаются, употребляя в пищу недожаренных улиток или слизней, зараженные фрукты и овощи или недожаренных животных, которые могли есть улиток и слизней, например, лягушек или крабов.

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