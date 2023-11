Эти исследования оплачивают из налогов: у акул обнаружили рецепторы горького вкуса

Ранее считалось, что этот рецептор, известный как вкусовой рецептор типа 2 (T2R), существует только у костных позвоночных, таких как человек (последний наш общий предок жил около 500 млн лет назад). Это открытие опровергает прежние предположения и проливает свет на эволюцию восприятия горького вкуса.

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, проанализированы геномы семнадцати хрящевых рыб, и в каждом виде обнаружен единственный ген T2R, названный T2R1. Исследователи ввели ген T2R1 из акул в клеточные линии, продемонстрировав, что эти акулы способны ощущать горькие вещества, узнаваемые человеком.