Эти исследования оплачивают из налогов: у акул обнаружили рецепторы горького вкуса

Эти исследования оплачивают из налогов: у акул обнаружили рецепторы горького вкусаBon Appétit
Группа исследователей из Кельнского университета в сотрудничестве с Институтом биологии пищевых систем им. Лейбница обнаружила рецептор горького вкуса у двенадцати видов хрящевых рыб, включая акул и скатов.
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Ранее считалось, что этот рецептор, известный как вкусовой рецептор типа 2 (T2R), существует только у костных позвоночных, таких как человек (последний наш общий предок жил около 500 млн лет назад). Это открытие опровергает прежние предположения и проливает свет на эволюцию восприятия горького вкуса.
В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, проанализированы геномы семнадцати хрящевых рыб, и в каждом виде обнаружен единственный ген T2R, названный T2R1. Исследователи ввели ген T2R1 из акул в клеточные линии, продемонстрировав, что эти акулы способны ощущать горькие вещества, узнаваемые человеком.