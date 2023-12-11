Наука и технологии
23:15, 11 декабря 2023
1 мин.

Эти комнатные растения практически не требуют ухода

И они отлично впишутся в интерьер

Не у всех из нас есть время на то, чтобы постоянно поливать растения в доме. Вот за какими из них на самом деле почти не нужно ухаживать.

Тайлер Вудворд, эксперт по здоровью и благополучию из Eden's Gate, отметил, что существует большое количество растений, которые отлично себя чувствуют при небольшом количестве солнечного света и минимальном поливе.

Самым популярным комнатным растением, которое сложно загубить, является мирная лилия. Она способна цвести в условиях низкой освещённости. В зимнее время её поливать нужно довольно редко.

На втором месте находится «растение-паук». Об этом цветке вы тоже можете на какое-то время «забыть». Важно при этом, чтобы растение получало достаточное количество солнечного света, почва у него была хорошо дренированная.

Эти комнатные растения практически не требуют ухода
© GardernersWorld

Далее идёт денежное дерево. Поливать такие растения нужно раз в неделю, солнечный свет им нужен в умеренных дозах.

Алоэ вера - растение, за которым тоже легко ухаживать. Воды ему требуется совсем немного.

На пятом месте расположилось растение потос. Оно способно жить при слабом освещении и требует небольшого количества воды.

Новости партнеров
Новости партнеров