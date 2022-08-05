Эти наушники расскажут о ваших проблемах с ушами

Показания снимаются, пока пользователь здоров, чтобы установить базовый уровень, а затем тот же тест проводится периодически, чтобы выявить изменения. В ходе испытаний на людях с участием 92 добровольцев система смогла поставить диагноз трех распространенных заболеваний, которые изменяют геометрию уха, просто проверив изменения в геометрии внутреннего уха, с точностью 82,6%.

Этими тремя заболеваниями были – закупорка ушной серы, разрыв барабанной перепонки и распространенная ушная инфекция, известная как остит. И во многих случаях EarHealth смогла определить их задолго до того, как они проявились бы на серьезном уровне.