Эти «недоочки» разработаны ради слежки за глазами

FalconFrames напоминает оправу солнцезащитных очков с многоцветными светодиодными полосками, расположенными по бокам и снизу от глаз пользователя. Устройство оснащено датчиками слежения за взглядом, которые контролируют зрительную концентрацию пользователя.

С помощью приложения для смартфона пользователи смогут выполнять упражнения по развитию зрительных навыков во время занятий спортом, например, следить за мячом, несмотря на отвлекающую светодиодную подсветку. В будущем планируется интегрировать FalconFrames с устройством, отслеживающим положение теннисного мяча в режиме реального времени.

Дата коммерческого выпуска устройства и его цена пока не определены.