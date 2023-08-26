Эти «недоочки» разработаны ради слежки за глазами

Эти «недоочки» разработаны ради слежки за глазамиБудут использоваться в теннисе
Компания OcuRay, подразделение барбадосской компании Evolution Optiks, разрабатывает носимое устройство FalconFrames в сотрудничестве с Академией тенниса Джона Макинроя. Устройство, предназначенное для улучшения нейровизуальных навыков, ориентировано на спортсменов, занимающихся такими быстро развивающимися видами спорта, как теннис.
FalconFrames напоминает оправу солнцезащитных очков с многоцветными светодиодными полосками, расположенными по бокам и снизу от глаз пользователя. Устройство оснащено датчиками слежения за взглядом, которые контролируют зрительную концентрацию пользователя.
С помощью приложения для смартфона пользователи смогут выполнять упражнения по развитию зрительных навыков во время занятий спортом, например, следить за мячом, несмотря на отвлекающую светодиодную подсветку. В будущем планируется интегрировать FalconFrames с устройством, отслеживающим положение теннисного мяча в режиме реального времени.
Дата коммерческого выпуска устройства и его цена пока не определены.