Наука и технологии
22:00, 07 апреля 2023
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Эти овощи защитят вас от болезней кишечника

Стоит добавить их в рацион

Американские учёные обнаружили, что брокколи способствует защите слизистой оболочки тонкого кишечника у мышей. Это снижает риск развития заболеваний, связанных с повреждением кишечного барьера.

Эти овощи защитят вас от болезней кишечника

Фото: Unsplash

Учёные кормили мышей пищей с высоким содержанием брокколи и измеряли активность молекул и генов в их кишечнике. Они выяснили, что брокколи активирует рецептор AHR. Также менялась активность нескольких генов и улучшалась барьерная функция кишечника.

«Наше исследование помогает раскрыть механизмы того, как брокколи и другие продукты приносят пользу здоровью у мышей и, вероятно, у людей. Оно дает убедительные доказательства того, что крестоцветные овощи, такие как брокколи, белокочанная и брюссельская капуста, должны быть частью нормального здорового питания», — подытожили учёные.

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