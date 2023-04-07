Эти овощи защитят вас от болезней кишечника

Учёные кормили мышей пищей с высоким содержанием брокколи и измеряли активность молекул и генов в их кишечнике. Они выяснили, что брокколи активирует рецептор AHR. Также менялась активность нескольких генов и улучшалась барьерная функция кишечника.

«Наше исследование помогает раскрыть механизмы того, как брокколи и другие продукты приносят пользу здоровью у мышей и, вероятно, у людей. Оно дает убедительные доказательства того, что крестоцветные овощи, такие как брокколи, белокочанная и брюссельская капуста, должны быть частью нормального здорового питания», — подытожили учёные.