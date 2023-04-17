Эти пять профессий станут самыми востребованными в будущем

Эти пять профессий станут самыми востребованными в будущемИ они связаны с искусственным интеллектом
Уже сейчас постепенно системы искусственного интеллекта внедряются в нашу жизнь. И в самом ближайшем будущем искусственный интеллект проникнет уже во все сферы. Некоторые профессии в результате этого выйдут на передний план.
Сейчас мы уже находимся в том периоде, когда в любом случае приходится взаимодействовать с искусственным интеллектом. Особенно актуальным это станет после 2025 года. Вот какие профессии станут самыми популярными.
Специалист по выявлению дипфейков. Этот человек будет выявлять видео с поддельным изображением и голосом людей. Подобные видеоролики могут создаваться для того, чтобы обмануть других. Скорее всего, специалисты по выявлению дипфейков легко найдут работы в сфере СМИ, международных отношений.
Гид по космическому туризму. Космос - тема, которая волнует многих уже сейчас. К тому же в 2027 году Gateway Foundation хочет открыть отель в космосе. В будущем каждая профессия, которая связана с космосом, будет играть важную роль.
Специалист по климатическим технологиям. Одна из важнейших проблем будущего - глобальное потепление. Благодаря искусственному интеллекту можно будет сократить выбросы парниковых газов, поддержать и оценить биологическое разнообразие планеты и т.п.
Аналитик ChatGPT. Данный чат-бот - это цифровой помощник, который поддерживается искусственным интеллектом. Ему можно, например, поручить поиск определённых статей, разработку контента для сайтов и пр. Особенно востребованы такие боты станут в госучреждениях, частных учреждениях, академическом сообществе.
Полицейский метавселенной. В метавселенной у искусственного интеллекта будет функция катализатора. В дальнейшем преступлений, связанных с мошенничеством, запугиванием и т.п., будет становиться в метавселенной всё больше.