Эти пять профессий станут самыми востребованными в будущем

Сейчас мы уже находимся в том периоде, когда в любом случае приходится взаимодействовать с искусственным интеллектом. Особенно актуальным это станет после 2025 года. Вот какие профессии станут самыми популярными.

Специалист по выявлению дипфейков. Этот человек будет выявлять видео с поддельным изображением и голосом людей. Подобные видеоролики могут создаваться для того, чтобы обмануть других. Скорее всего, специалисты по выявлению дипфейков легко найдут работы в сфере СМИ, международных отношений.

Гид по космическому туризму. Космос - тема, которая волнует многих уже сейчас. К тому же в 2027 году Gateway Foundation хочет открыть отель в космосе. В будущем каждая профессия, которая связана с космосом, будет играть важную роль.