Эти шаги помогут подготовить кошку к появлению собаки в доме

Первым делом, если вы решили завести ещё одного питомца, организуйте для него отдельное пространство. Это может быть какая-то комната или даже уголок. Разместите там лежанку, миски, игрушки и т. п.

Также рекомендуется добавлять все элементы постепенно. Лучше всего — за несколько недель до появления нового животного. Так кошка сможет привыкнуть к нововведениям.