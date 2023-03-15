Эти стельки используют энергию шагов для нагрева и охлаждения

Эти стельки используют энергию шагов для нагрева и охлажденияПри смене времени года достаточно просто перевернуть подошву
В стельках с подогревом обычно используются батарейки, но у компании Solecooler другая идея. Их стельки получают энергию от самих ног, точнее их движений. Они используют механическую энергию от основных движений при шаге для приведения в действие встроенных нагревательных и охлаждающих элементов.
Фото: SoleCooler
Достаточно просто перевернуть подошву, чтобы сменить охлаждение на подогрев.
Когда пользователь опускает ногу вниз, мягкие, похожие на пузырьки капсулы на охлаждающей стороне сжимают воздух и проталкивают его в компактные, усиленные ячейки на теплой стороне, создавая эффект нагрева до 4 ºC за счет сжатия воздуха. При движении вверх воздух расширяется и возвращается в мягкие ячейки на охлаждающей стороне, создавая эффект охлаждения до - 3,5 ºC.
Пользователь ощущает только тот эффект, который соответствует стороне, обращенной вверх, поэтому он может перевернуть стельку в соответствии с погодными условиями. Эти ячейки также создают естественную амортизацию.
Solecooler признает, что эффект от применения Climfeet не такой значительный, как от системы терморегуляции на батарейках, но в отличие от батареек, они поддерживают энергию до тех пор, пока пользователь продолжает двигаться.