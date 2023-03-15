Эти стельки используют энергию шагов для нагрева и охлаждения

Достаточно просто перевернуть подошву, чтобы сменить охлаждение на подогрев.

Когда пользователь опускает ногу вниз, мягкие, похожие на пузырьки капсулы на охлаждающей стороне сжимают воздух и проталкивают его в компактные, усиленные ячейки на теплой стороне, создавая эффект нагрева до 4 ºC за счет сжатия воздуха. При движении вверх воздух расширяется и возвращается в мягкие ячейки на охлаждающей стороне, создавая эффект охлаждения до - 3,5 ºC.

Пользователь ощущает только тот эффект, который соответствует стороне, обращенной вверх, поэтому он может перевернуть стельку в соответствии с погодными условиями. Эти ячейки также создают естественную амортизацию.

Solecooler признает, что эффект от применения Climfeet не такой значительный, как от системы терморегуляции на батарейках, но в отличие от батареек, они поддерживают энергию до тех пор, пока пользователь продолжает двигаться.