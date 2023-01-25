Наука и технологии
12:40, 25 января 2023
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Эти украшения созданы на основе математических принципов теории хаоса

Некоторые их них невозможно было сделать обычным способом

Команда итальянских ученых нашла способ превратить формы теории хаоса в настоящие ювелирные изделия. Изделия были созданы непосредственно на основе математических принципов этой теории.

Эти украшения созданы на основе математических принципов теории хаоса

Фото: AIP

Понятие хаоса в науке обозначает системы, которые настолько чувствительны к начальным условиям, что их результат кажется случайным.

Первым этапом новой работы было создание симуляции различных аттракторов, чтобы пользователи могли исследовать различные параметры для выбора желаемой формы - по сути, позволяя им "создавать эксклюзивные и математически закодированные ювелирные изделия", по словам ученых.

Эти украшения созданы на основе математических принципов теории хаоса

AIP

На основе выбранной формы был создан файл для 3D-принтера, который был отправлен на принтер для изготовления модели. Затем форма была отправлена ювелиру, который изготовил окончательный металлические изделия. Некоторые хаотические геометрии оказались слишком сложными для традиционных методов изготовления ювелирных изделий, поэтому их изготавливали непосредственно на 3D-принтере. Ученые даже экспериментировали с наноразмерной системой аутентификации ювелирных изделий (создавая объекты микро- и наномасштаба, которые можно было бы встраивать в ювелирные изделия).

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