Эти украшения созданы на основе математических принципов теории хаоса

Эти украшения созданы на основе математических принципов теории хаосаНекоторые их них невозможно было сделать обычным способом
Команда итальянских ученых нашла способ превратить формы теории хаоса в настоящие ювелирные изделия. Изделия были созданы непосредственно на основе математических принципов этой теории.
Фото: AIP
Понятие хаоса в науке обозначает системы, которые настолько чувствительны к начальным условиям, что их результат кажется случайным.
Первым этапом новой работы было создание симуляции различных аттракторов, чтобы пользователи могли исследовать различные параметры для выбора желаемой формы - по сути, позволяя им "создавать эксклюзивные и математически закодированные ювелирные изделия", по словам ученых.
На основе выбранной формы был создан файл для 3D-принтера, который был отправлен на принтер для изготовления модели. Затем форма была отправлена ювелиру, который изготовил окончательный металлические изделия. Некоторые хаотические геометрии оказались слишком сложными для традиционных методов изготовления ювелирных изделий, поэтому их изготавливали непосредственно на 3D-принтере. Ученые даже экспериментировали с наноразмерной системой аутентификации ювелирных изделий (создавая объекты микро- и наномасштаба, которые можно было бы встраивать в ювелирные изделия).