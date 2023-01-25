Эти украшения созданы на основе математических принципов теории хаоса

Понятие хаоса в науке обозначает системы, которые настолько чувствительны к начальным условиям, что их результат кажется случайным.

Первым этапом новой работы было создание симуляции различных аттракторов, чтобы пользователи могли исследовать различные параметры для выбора желаемой формы - по сути, позволяя им "создавать эксклюзивные и математически закодированные ювелирные изделия", по словам ученых.