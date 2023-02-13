Эти устройства россияне считают самыми важными в жизни

Опрос проводился в честь Дня всех влюблённых. 36% опрошенных назвали своими «вторыми половинками» смартфоны, 26% — ПК и ноутбуки, 9% — наушники и «умные» часы, 5% — кофемашины, 5% — стиральные машины, 4% — телевизоры.

82% респондентов признались, что хотят получить в подарок на 14 февраля смартфоны и аксессуары для них, товары для приготовления еды, а также компьютерную технику. Сами же они готовы потратить на подарки в среднем около 5 000 рублей. Опрос также показал, что дарить подарки на День всех влюблённых планируют в основном мужчины.