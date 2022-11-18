Эти виды спорта продлят вашу жизнь

Эти виды спорта продлят вашу жизньВыберите то, что вам по вкусу и вперёд
Ни для кого не секрет, что спорт отлично справляется с укреплением здоровья. Но какие виды активности способны в целом продлить жизнь?
Группа исследователей из Института UKK в Финляндии и Университета Сиднея в Австралии провели опрос среди более 80 000 человек. В рамках него специалисты выясняли, занимались ли они спортом в прошлом месяце, и если да, то о каких типах занятий идёт речь.
На момент начала исследования возраст опрошенных составлял 52 года. После этого учёные следили за ними в течение девяти лет. За это время 8 790 участников умерли.
По итогам эксперимента специалисты выяснили: те кто занимается теннисом, плаванием или аэробикой имели на 47%, 28% и 27% меньший риск умереть в ближайшие девять лет, чем те, кто выбрал иные виды спорта.
Чуть менее продлевающими жизнь, но всё же делающие это, учёные назвали езду на велосипеде, регби, футбол и бег.