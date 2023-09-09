«Этичный» искусственный интеллект Claude получил платную версию

Существенным отличием Claude Pro является возможность обработки контекстного окна, которое, если верить компании, больше, чем у ChatGPT. Claude Pro может работать с более длинными документами и поддерживать контекст в длительных беседах.

Хотя Anthropic заявляет о «5-кратном увеличении возможностей использования Claude Pro», компания все еще не определила пределы использования бесплатной версии.

Claude.ai базируется на языковой модели Claude 2 AI компании Anthropic и служит в качестве разговорного интерфейса.