Это баскетбольный мяч без воздуха. И его напечатали на 3D-принтере

В данном случае компания использовала серию шестиугольных отверстий, расположенных в виде трехмерной решетки, при этом в мяче все также присутствует типичный рисунок швов обычного мяча. Такая сложная структура может быть создана только на 3D-принтере. Что и было сделано компаний с помощью полимерного материала "исследовательского класса", который затем был покрыт черной краской и отправлен в испытательный центр NBA для "тщательного тестирования".

Wilson утверждает, что безвоздушный прототип разработан, чтобы максимально соответствовать характеристикам обычного мяча NBA, включая вес и отскок кожаного мяча, надутого до нормативного давления.

На данный момент компания Wilson производит эти мячи не для того, чтобы продавать их, и не подталкивает NBA к их использованию. Это концептуальный мяч, испытательный стенд и исследование будущих возможностей.