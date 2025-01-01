Это был худший для Intel год с IPO 1971 года

Причиной такого расхождения стал искусственный интеллект, пишут СМИ. Broadcom воспользовалась бумом искусственного интеллекта, обеспечив высокий спрос на свои чипы. В отличие от нее, Intel с трудом адаптировалась к новым условиям. Ее серверные процессоры отставали от процессоров Nvidia, и она уступала позиции AMD, тратя огромные средства на строительство новых заводов.

Кульминацией проблем Intel стало увольнение генерального директора Пэта Гелсингера 1 декабря, после четырех лет его нелегкой работы (спойлер: компании не это не помогло).