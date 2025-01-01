Это был худший для Intel год с IPO 1971 года

Опубликовано 01 января 2025, 14:491 мин.
Это был худший для Intel год с IPO 1971 годаIntel переживает худший год с момента IPO 1971 года
2024 год стал переломным для двух чипмейкеров Кремниевой долины. Intel, некогда лидер полупроводниковой промышленности, потеряла 61% своей рыночной стоимости — худший показатель за 53 года существования компании как «публичной». В то же время акции Broadcom взлетели на 111%, показав лучший год за всю историю компании.
Причиной такого расхождения стал искусственный интеллект, пишут СМИ. Broadcom воспользовалась бумом искусственного интеллекта, обеспечив высокий спрос на свои чипы. В отличие от нее, Intel с трудом адаптировалась к новым условиям. Ее серверные процессоры отставали от процессоров Nvidia, и она уступала позиции AMD, тратя огромные средства на строительство новых заводов.
Кульминацией проблем Intel стало увольнение генерального директора Пэта Гелсингера 1 декабря, после четырех лет его нелегкой работы (спойлер: компании не это не помогло).