Это было очевидно: зачем анкилозаврам "булавы" на хвостах

До появления статьи, опубликованной в журнале Biology Letters, большинство ученых рассматривали хвостовую булаву динозавра - значительный костный выступ, состоящий из двух бугорков овальной формы, - в первую очередь как средство защиты от хищников. Команда авторов новой работы утверждает, что это не обязательно так. В качестве аргументов они используют многолетние исследования анкилозавров, анализ окаменелостей и данные исключительно хорошо сохранившегося экземпляра по имени Zuul crurivastator.

Спина и бока Zuul покрыты различными шипами и костными структурами, называемыми остеодермами. На обеих сторонах имеются следы сломанных и поврежденных остеодерм, некоторые из которых, похоже, зажили.

"Мы также провели базовую статистику, чтобы показать, что повреждения не распределены по телу случайным образом", - объясняют ученые. "Они действительно ограничены по бокам в области вокруг бедер. Это не может быть объяснено просто случайностью. Кажется более вероятным, что это результат повторяющегося поведения". Не менее важно и то, что повреждения не сопровождаются признаками хищничества. На теле Zuul нет следов укусов, проколов или царапин от зубов.

Все это привело к выводу, что эти представители мира динозавров могли сражаться по большей части друг с другом, например, во время брачных игр.