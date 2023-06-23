«Это должно быть расценено как атака на НАТО»: США о применении Россией ядерного оружия на Украине

Резолюция, соавтором которой является еще и демократ Ричард Блюменталь, призвана дать понять России, что применение ядерного оружия «приведет к войне с альянсом». Документ зарегистрирован в базе данных Конгресса.

Это событие произошло после того, как президент России Владимир Путин недавно заявил на Санкт-Петербургском экономическом форуме, что применение Москвой ядерного оружия возможно в случае угрозы территориальной целостности, независимости и суверенитету страны. Однако он выразил неодобрение идее использования тактического ядерного оружия в рамках ядерного сдерживания.