«Это должно быть расценено как атака на НАТО»: США о применении Россией ядерного оружия на Украине

«Это должно быть расценено как атака на НАТО»: США о применении Россией ядерного оружия на УкраинеНо вряд ли это случится
Сенаторы США внесли в верхнюю палату Конгресса резолюцию, в которой говорится, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, это следует рассматривать как нападение на НАТО. Об этом сообщил республиканец Линдси Грэм во время пресс-конференции.
Резолюция, соавтором которой является еще и демократ Ричард Блюменталь, призвана дать понять России, что применение ядерного оружия «приведет к войне с альянсом». Документ зарегистрирован в базе данных Конгресса.
Это событие произошло после того, как президент России Владимир Путин недавно заявил на Санкт-Петербургском экономическом форуме, что применение Москвой ядерного оружия возможно в случае угрозы территориальной целостности, независимости и суверенитету страны. Однако он выразил неодобрение идее использования тактического ядерного оружия в рамках ядерного сдерживания.