Это крепление в автомобиль для iPhone дешевле MagSafe и имеет быструю зарядку

В отличие от автомобильных креплений MagSafe, которые обычно стоят в два раза дороже, Qi2-крепление ESR имеет конкурентоспособную цену — $ 30,99. Это делает его отличным вариантом для тех, кто ищет бюджетное, но высокопроизводительное решение для зарядки iPhone 15 или 15 Pro.

Автомобильное крепление Qi2 совместимо с любыми устройствами, сертифицированными по стандарту Qi2, что обеспечивает универсальность не только для моделей iPhone 15. ESR утверждает, что оно способно полностью зарядить iPhone 15 Pro Max чуть более чем за два с половиной часа, обеспечивая достаточную мощность для длительных поездок.

Qi2 — это новейший стандарт беспроводной зарядки, представленный Консорциумом беспроводной энергии. Он предлагает значительные улучшения по сравнению со своим предшественником, Qi, включая более высокую скорость зарядки и повышенную эффективность.