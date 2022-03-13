Это "кресло" сделает прогнозы погоды лучше и дешевле

Калифорнийская компания Atmo AI, которая поставила это устройство, планирует этим летом заменить его на более грандиозное изобретение: изящный металлический суперкомпьютер высотой в 2 раза, а мощностью в 20 раз больше. “Он должен стать iPhone для глобальной метеорологии”, - говорит Александр Леви, соучредитель и главный исполнительный директор Atmo.

В последние годы в Уганде были оползни, наводнения и огромное количество саранчи, которая опустошила фермы. Саранча появилась после спорадической засухи и дождей, ошеломив чиновников, которые не ожидали ее нашествия. “Для нас это стало открытием”, - говорит Дэвид Элверу, исполняющий обязанности исполнительного директора Национального метеорологического управления Уганды (UNMA).

Компания Atmo утверждает, что программы искусственного интеллекта - это выход. Власти Уганды подписали многолетнее соглашение с Atmo. По словам Стивена Кабойо, инвестора, консультирующего Atmo в Уганде.

Компания Atmo сообщает, что ее первые тесты удвоили показатели точности базовых прогнозов. По словам представителей UNMA, первые испытания на местах в Уганде правильно предсказали количество осадков, когда другие системы не смогли этого сделать.