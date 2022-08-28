"Это наилучший для обеих стран способ": Чехия и Словакия вслед за Польшей закупят боевые машины

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"Это наилучший для обеих стран способ": Чехия и Словакия вслед за Польшей закупят боевые машиныУ Швеции
Пару дней назад Польша договорилась о закупке южнокорейских танков. Теперь похожее решение приняли Министерства обороны Чехии и Словакии. Они совместно закупят у Швеции гусеничные боевые машины пехоты (БМП) CV90.
Это наилучший для обеих стран способ, причем не только с точки зрения бонуса в виде более выгодных цен, но также исходя из того обстоятельства, что в одном регионе этой техники будет сосредоточено больше. Мы можем объединить наши усилия, наши оборонные предприятия могут совместно производить запасные части и вести ремонт
Яна Чернохова
Глава минобороны Чехии
Ярослав Надь, глава минобороны Словакии отметил, что данный проект является уникальным по своей масштабности, и он поможет усилить оборонную промышленность обеих стран.