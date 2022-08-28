"Это наилучший для обеих стран способ": Чехия и Словакия вслед за Польшей закупят боевые машины

Это наилучший для обеих стран способ, причем не только с точки зрения бонуса в виде более выгодных цен, но также исходя из того обстоятельства, что в одном регионе этой техники будет сосредоточено больше. Мы можем объединить наши усилия, наши оборонные предприятия могут совместно производить запасные части и вести ремонт