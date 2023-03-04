Это насекомое стреляет мочой с высокой скоростью. Вот как это может пригодиться в смарт-часах

Это насекомое стреляет мочой с высокой скоростью. Вот как это может пригодиться в смарт-часахУчёные ищут вдохновение у природы
Насекомые-снайперы из семейства Cicadellidea (цикадок) известны тем, что могут выстреливать каплями мочи. Учёные решили узнать, является ли это действие энергетически оправданным. Также они пояснили, как изучение этого может пригодиться в индустрии гаджетов.
Фото: Bhamla Lab, Georgia Tech
Исследователи использовали высокоскоростную камеру, чтобы заснять, как формируется капля жидкости на кончике анального стилуса у насекомых, а затем выстреливается оттуда. Оказалось, что капля стартует со скоростью в среднем на 40% выше скорости разгоняющего органа, то есть анального стилуса. Так, насекомые демонстрируют сверхпропульсивный (superpropulsive) режим движения.
Учёные также оценили то, сколько сока в среднем способно высосать насекомое, а также метаболические затраты и затраты на выстрел. Выяснилось, что выделение мочи в виде капелек с последующим выстрелом энергоэффективно. Оно эффективнее, чем образование струи.
Какое это имеет отношение к умным часам? Например, функция Water Lock в Apple Watch уже может устранять воду из устройства. Инженеры могут поучиться у насекомого-снайпера и разработать более эффективные системы выброса воды для гаджетов.