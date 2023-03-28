Это не фантастика: парень подключил свой мозг к чат-боту ChatGPT

Это не фантастика: парень подключил свой мозг к чат-боту ChatGPTЧерез Neurosity Crown
Автор YouTube-канала Fireship рассказал, как смог подключить нейроинтерфейс Neurosity Crown, который считывает электроэнцефалограмму (ЭЭГ), к чат-боту ChatGPT.
Фото: Pixabay
ЭЭГ показывает электрическую активность мозга, которая зависит от нашего состояния и действий. Так, когда мы спим наш мозг излучает волны частотой всего 2 Гц. Когда же мы бодрствуем и решаем сложную задачу, например, играем в шахматы, частот мозговых волн возрастает до 35 Гц.
Все эти изменения может считывать неинвазивное устройство Neurosity Crown (иными словами, для него не нужно делать дырку в черепе). ПО Neurosity способно обучиться распознавать ваши индивидуальные паттерны, то есть шаблоны. Например, можно усиленно думать о том, как ты откусываешь лимон, а гаджет в это время будет считывать мозговую активность и «запоминать» её для этой конкретной мысли.
Мозговые волны программа переводит в числовое представление. И уже его можно использовать в коде. Блогер воспользовался этой возможностью. Он написал программу, которая делает определённые мысли (такие, как представление об откусывании лимона) командами. Подключив OpenAI SDK, автор смог заставить программу по этой команде отправлять запрос чат-боту ChatGPT.
Это открывает любопытные возможности. Например, если вы опаздываете на встречу, всего одна мысль может сделать так, чтобы ChatGPT написал письмо с извинениями коллегам.