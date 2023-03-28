Это не фантастика: парень подключил свой мозг к чат-боту ChatGPT

ЭЭГ показывает электрическую активность мозга, которая зависит от нашего состояния и действий. Так, когда мы спим наш мозг излучает волны частотой всего 2 Гц. Когда же мы бодрствуем и решаем сложную задачу, например, играем в шахматы, частот мозговых волн возрастает до 35 Гц.

Все эти изменения может считывать неинвазивное устройство Neurosity Crown (иными словами, для него не нужно делать дырку в черепе). ПО Neurosity способно обучиться распознавать ваши индивидуальные паттерны, то есть шаблоны. Например, можно усиленно думать о том, как ты откусываешь лимон, а гаджет в это время будет считывать мозговую активность и «запоминать» её для этой конкретной мысли.