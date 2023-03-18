Это не метеорит, а сплавленный в "камень" пластик

"Это новое и одновременно страшное явление, потому что загрязнение достигло геологии", - сказала Фернанда Авелар Сантос, один из авторов находки.

Сантос и ее команда провели химические анализы, чтобы выяснить, какие виды пластика содержатся в породах, которые называются "пластигломератами", поскольку они состоят из смеси осадочных гранул и других обломков, скрепленных пластиком.

Они определили, что загрязнение в основном происходит от рыболовных сетей, которые являются очень распространенным мусором на пляжах острова. Сети затягиваются морскими течениями и скапливаются на пляже. Когда температура повышается, пластик плавится и становится частью природного материала пляжа.