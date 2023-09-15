Это не микросхема, а ракетный двигатель спутника

Спутники CubeSat массой менее 10 кг, составляющие 90% современных запусков спутников, требуют компонентов, разработанных с учетом их уникальных ограничений. Подруливающее устройство ICE-Cube идеально подходит для этих целей. Он не просто мал, он невероятно миниатюрен - весь его корпус не превышает длины ногтя. Камера сгорания и сопло составляют всего 1 мм. Удивительно, но при этом он потребляет всего 20 Вт электрического тока и создает тягу в 1,25 миллиньютона с удельным импульсом 185 секунд.

Но самое главное - он работает на воде. Обычная вода служит топливом, подвергается электролизу с получением водорода и кислорода, воспламеняется в камере сгорания и приводит CubeSat в движение.

Инновационная технология изготовления, заимствованная из микроэлектроники, обеспечивает точность и масштабируемость производства этих миниатюрных движителей.