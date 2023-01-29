Это не шутка: рыбы-геймеры "ограбили" своего хозяина

Рыбы, о которых идет речь, принадлежат блогеру под ником Mutekimaru, чей канал популярен благодаря видеороликам, в которых они играют в видеоигры. Для этого Mutekimaru установил в аквариумах сложное программное обеспечение для отслеживания движений, что позволило рыбам дистанционно управлять консолью Nintendo Switch.

Во время одного из таких стримов Mutekimaru отошел на перерыв, в этот момент игра вылетела из-за системной ошибки, а консоль вернулась на главный экран.Но рыбы продолжали плавать и таким образом продолжали управлять консолью дистанционно из своего аквариума.

В течение следующих семи часов рыбам, как сообщает их хозяин, удалось изменить имя учетной записи Switch и дважды войти в магазин Nintendo. Им также удалось "проверить" пользовательские соглашения и условия и даже пополнить счет Mutekimaru на Switch на 500 иен (272 рубля), раскрыв при этом данные его кредитной карты.