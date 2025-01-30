Наука и технологии
Опубликовано 30 января 2025, 10:30
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«Это не враг»: власти США о полетах неизвестных дронов над городами

Подтверждают, что беспилотники над Восточным побережьем были разрешены FAA
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт пояснила, что беспилотники, замеченные над Нью-Джерси и Восточным побережьем в декабре, были разрешены FAA для «исследовательских и других целей». Ливитт подчеркнула, что многие из беспилотников были запущены любителями и частными лицами, добавив: «Это не враг».
«Это не враг»: власти США о полетах неизвестных дронов над городами
© Ferra

Первые сообщения о беспилотниках появились в северной части Нью-Джерси перед Днем благодарения, а в декабре количество наблюдений увеличилось над домами, военными объектами и объектами критической инфраструктуры. ФБР получило более 5 000 сообщений, но только 100 из них потребовали «дальнейшего расследования». Федеральные агентства, включая ФБР и Министерство внутренней безопасности страны, заверили общественность, что ситуация была «безвредной».

Несмотря на обеспокоенность законодателей, которые требовали большей прозрачности и введения чрезвычайного положения в Нью-Джерси, эксперты заявили, что «угрозы национальной безопасности нет».

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
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