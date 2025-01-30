«Это не враг»: власти США о полетах неизвестных дронов над городами

Первые сообщения о беспилотниках появились в северной части Нью-Джерси перед Днем благодарения, а в декабре количество наблюдений увеличилось над домами, военными объектами и объектами критической инфраструктуры. ФБР получило более 5 000 сообщений, но только 100 из них потребовали «дальнейшего расследования». Федеральные агентства, включая ФБР и Министерство внутренней безопасности страны, заверили общественность, что ситуация была «безвредной».

Несмотря на обеспокоенность законодателей, которые требовали большей прозрачности и введения чрезвычайного положения в Нью-Джерси, эксперты заявили, что «угрозы национальной безопасности нет».