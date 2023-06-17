Это небольшое устройство имитирует человеческое зрение и память

Устройство, созданное на основе тонкого чипа из легированного оксида индия, улавливает, обрабатывает и хранит визуальную информацию. Оно копирует способность человеческого глаза воспринимать свет, передавать данные подобно нерву, а также хранить и классифицировать информацию.

Выполняя все эти функции в одном устройстве, он обеспечивает сверхбыстрое принятие решений без использования внешних вычислений, что значительно снижает потребление энергии.

Технология может найти применение в бионическом зрении, автономных операциях, оценке продуктов питания и криминалистике. Устройство может оказать значительное влияние на различные отрасли, включая робототехнику и автономные транспортные средства.