Наука и технологии
13:12, 14 января 2023
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Это от вас не зависит: названы неожиданные факторы развития гипертонии

В дополнение к существующим

Загрязнение воздуха, волны тепла и ландшафт оказались факторами развития гипертонии. Обычно среди вещей, способствующих заболеванию, называют пожилой возраст, нездоровый образ жизни, ожирение.

Это от вас не зависит: названы неожиданные факторы развития гипертонии

Фото: Unsplash

Авторы новой научной работы проанализировали данные китайского исследования долголетия здорового человека (CLHLS). В нём была информация о людях старше 65 лет.

Анализ показал, что между повышением уровня частиц PM2,5 в воздухе, волнами тепла и развитием гипертонии есть связь. Кроме того, как фактор риска выступал ландшафт местности: плохо, если мало зелёных насаждений и водоёмов. Влияние на здоровье зависело от пола, возраста и уровня образования.

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