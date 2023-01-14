Это от вас не зависит: названы неожиданные факторы развития гипертонии

13:12, 14 января 2023
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Это от вас не зависит: названы неожиданные факторы развития гипертонииВ дополнение к существующим
Загрязнение воздуха, волны тепла и ландшафт оказались факторами развития гипертонии. Обычно среди вещей, способствующих заболеванию, называют пожилой возраст, нездоровый образ жизни, ожирение.
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Авторы новой научной работы проанализировали данные китайского исследования долголетия здорового человека (CLHLS). В нём была информация о людях старше 65 лет.
Анализ показал, что между повышением уровня частиц PM2,5 в воздухе, волнами тепла и развитием гипертонии есть связь. Кроме того, как фактор риска выступал ландшафт местности: плохо, если мало зелёных насаждений и водоёмов. Влияние на здоровье зависело от пола, возраста и уровня образования.