Это от вас не зависит: названы неожиданные факторы развития гипертонии

Авторы новой научной работы проанализировали данные китайского исследования долголетия здорового человека (CLHLS). В нём была информация о людях старше 65 лет.

Анализ показал, что между повышением уровня частиц PM2,5 в воздухе, волнами тепла и развитием гипертонии есть связь. Кроме того, как фактор риска выступал ландшафт местности: плохо, если мало зелёных насаждений и водоёмов. Влияние на здоровье зависело от пола, возраста и уровня образования.