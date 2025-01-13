Это первая нарисованная ИИ и напечатанная на 3D-принтере обувь

Эта индивидуальная обувь печатается в 3D для каждого клиента на основе скана стопы. Syntilay доступны в пяти цветах по цене $ 149,99 за пару. Дизайн футуристический, и хотя он может понравиться не всем, он воистину уникален.

Выпуск обуви привлек внимание Джо Фостера, соучредителя Reebok, который теперь помогает вывести Syntilay на рынок.