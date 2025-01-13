Это первая нарисованная ИИ и напечатанная на 3D-принтере обувь

Опубликовано 13 января 2025, 18:001 мин.
Это первая нарисованная ИИ и напечатанная на 3D-принтере обувьНа удивление, сделанная не Канье Уэстом, любителем «экспериментов»
Syntilay -первая 3D-печатная обувь, созданная искусственным интеллектом. Компания Syntilay выпустила первую в мире полностью разработанную искусственным интеллектом и напечатанную на 3D-принтере обувь. Этот «тапочек», созданный из термопластичного полиуретана, была сгенерирована с помощью Midjourney для формирования базовой формы обуви, после чего были созданы эскизы и 3D-модели с помощью ИИ Vizcom.
© Syntilay
Эта индивидуальная обувь печатается в 3D для каждого клиента на основе скана стопы. Syntilay доступны в пяти цветах по цене $ 149,99 за пару. Дизайн футуристический, и хотя он может понравиться не всем, он воистину уникален.
Выпуск обуви привлек внимание Джо Фостера, соучредителя Reebok, который теперь помогает вывести Syntilay на рынок.