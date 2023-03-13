Это первые реальные фото гарнитуры виртуальной реальности Apple

Ожидается, что гарнитура смешанной реальности первого поколения будет представлена ​​в июне на всемирной конференции разработчиков Apple. Ранее стало известно, что внутри компании возникли разногласия по поводу нового продукта: инженеры утверждают, что он ещё не готов полностью, но глава Apple Тим Кук считает, что запускать нужно уже в этом году.