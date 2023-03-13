Это первые реальные фото гарнитуры виртуальной реальности Apple

20:17, 13 марта 2023
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Это первые реальные фото гарнитуры виртуальной реальности AppleА точнее её компонентов
Сегодня в сети опубликовали реальные фотографии компонентов будущей гарнитуры смешанной реальности Apple.
Фото: Macrumors
Показаны элементы конструкции, которые очерчивают глаза пользователя и могут использоваться для подключения компонентов дисплея к плате. Ещё на одном фото запечатлён массив из трёх датчиков вдоль другой ленты такой же длины.
Ожидается, что гарнитура смешанной реальности первого поколения будет представлена в июне на всемирной конференции разработчиков Apple. Ранее стало известно, что внутри компании возникли разногласия по поводу нового продукта: инженеры утверждают, что он ещё не готов полностью, но глава Apple Тим Кук считает, что запускать нужно уже в этом году.