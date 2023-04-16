Это первые в мире беспроводные наушники, которые передают звук без потерь в качестве

Наушники Unity стоят 2199 долларов и обеспечивают поддержку аудио без потерь до 24 бит/96 кГц. Звук они передают через Wi-Fi, могут и через Bluetooth, но тут уже будут потери. Наушники также оснащены хранилищем для небольшой музыкальной библиотеки в формате hi-res и поставляются в комплекте с адаптером для проводного прослушивания.

Наушники Unity оснащены 12 микрофонами - четыре поддерживают общие режимы активного шумоподавления, а восемь обеспечивают подавление голоса и другого постороннего шума во время звонков.

Наушники также оснащены функцией отслеживания положения головы, приложением-компаньоном и настраиваемым эквалайзером.

Время работы от аккумулятора составляет до восьми часов.